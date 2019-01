Biomoestuiniers informeren over teelt van klein fruit Nele Dooms

11 januari 2019

De Biomoestuiniers van Grembergen starten het nieuwe jaar met een informatieavond op dinsdag 15 januari. Ze informeren over de teelt van klein fruit, op een biologische manier. Aanwezigen leren meer over de voorbereiding van de bodem voor het planten van klein fruit, over blauwe bessen en herfstframbozen kweken in potten, klein fruit in een kleine tuin, telen in een verticale haag, voorkomen van ziekten en plagen op een natuurlijke wijze en snoeien en telen van onder andere trosbessen, kruisbessen, frambozen, taybessen, bramen en blauwe bessen. De voordracht begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg 2 in Grembergen. De toegang is gratis voor leden. Niet-leden betalen 5 euro. Info: debiomoestuiniers@gmail.com.