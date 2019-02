Biomoestuiniers geven tips om aardappelen te telen Nele Dooms

23 februari 2019

17u11 0

De Biomoestuiniers uit Grembergen organiseren op dinsdag 26 februari een informatieavond rond “de biologische teelt van aardappelen”. Verschillende praktische problemen, zoals de biologische aanpak van de aardappelplaag, de Coloradokever, aardappelen kweken in zakken of emmers, enzovoort komen aan bod. De voordracht begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg 2 in Grembergen. De toegang is gratis voor leden en bedraagt 5 euro voor niet-leden. Iedereen is welkom.