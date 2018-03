Bio Moestuiniers over kolen telen 20 maart 2018

De Bio Moestuiniers van Grembergen organiseren morgen een informatieavond rond kolen telen. Het gaat om bloemkool, broccoli, rode en witte kool en spruiten. Aanwezigen krijgen tips over hoe kolen te bemesten voor een goede oogst, hoe een perceel grond klaar te maken om er kolen op te kweken en hoe koolvliegen op een afstand te houden. Ook de strijd tegen rupsen, de kweek van dikke spierwitte bloemkolen en broccoli kweken in potten komt aan bod. De voordracht begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg 2 in Grembergen. De toegang is gratis voor leden en bedraagt 5 euro voor niet-leden. Info: debiomoestuiniers@gmail.com. (DND)