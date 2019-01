Bio Moestuiniers informeren over de teelt van kleinfruit Geert De Rycke

19 januari 2019

17u09 0

De Bio Moestuiniers leerden hun leden wat bij over de teelt van kleinfruit. Dat deden ze tijdens een infoavond.

“De Zwarte trosbes, de kruisbes en de rode trosbes. Ze vragen allemaal speciale aandacht bij het snoeien”, zegt Guy De Kinder die de infoavond van de Bio Moestuiniers in Grembergen leidde. Verder werd er ook wat uitleg gegeven over het telen van leifruit en over de voordelen van die bijzondere fruitsoort. De 49 leden van de Bio Moestuiniers die aanwezig waren op de infoavond, kregen vele bruikbare tips om hun kleinfruit biologisch te telen.

Volgende maand organiseert De Bio Moestuiniers nog een infomoment over ‘Van zaad tot tomaat, telen zonder plaag’ en ze plannen ook een infoavond over de biologische teelt van aardappelen. Info: debiomoestuiniers@gmail.com.