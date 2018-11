Bio-moestuiniers houden infoavond over ‘groenbemesters en Aaltjes' Koen Baten

05 november 2018

De Bio-moestuiniers uit Grembergen houden op 13 november een infoavond over de voor- en nadelen van groenbemesters. De zogenaamde Aaltjes, wormen, zorgen voor heel wat problemen bij de tuiniers, en er komen ook heel wat vragen wat ze hier tegen kunnen doen. De tuiniers willen deze twijfel weghalen door een infoavond te organiseren hierover. Tijdens de avond zal er dieper ingegaan worden op de werking er van. “Moestuiniers met een vaste serre krijgen hints om hun aaltjes te lijf te gaan met de teelt van passende groenten. Want ook groenten kan je als groenbemester gebruiken. De bedoeling is dan om een andere kijk te geven op de groenbemesting en de Aaltjes", klinkt het. De avond gaat door in het Gildenhuis te Grembergen en start om 19.30 uur. Leden krijgen gratis toegang, niet leden betalen de kleine som van 5 euro.