Bio-moestuin in de kijker tijdens Open Tuindagen 30 mei 2018

02u33 1 Dendermonde De BioMoestuiniers van Grembergen zijn volop bezig aan de voorbereiding voor de Open Tuindagen van komend weekend. Johan Moens, met dertig jaar ervaring in het bio-tuinieren, zet zijn tuin open voor alle geïnteresseerden. Alles staat er volop in bloei.

Het is een hype tegenwoordig: zelf tuinieren en in de moestuin biologische groenten kweken. Dat ondervinden ook de BioMoestuiniers uit Grembergen, opgestart eind 2017. De groep kent in geen tijd een toestroom van nieuwe leden en infoavonden lokken steevast een pak volk. Grondleggers Johan Moens uit Grembergen en Mark De Block uit Zele zijn al jaren fervente moestuinierders en wisten dus heel wat knowhow te vergaren. Die geven ze met plezier door.





"Ik heb mijn moestuin van ruim 400 vierkante meter sinds de jaren tachtig. Nog voor iemand sprak over biologisch tuinieren en deze hype ontstond, was ik daar al volop mee bezig", zegt Johan Moens. "Ik heb er jaren van testen en proberen opzitten en weet ondertussen perfect hoe ik de moestuin op natuurlijke manier onderhoudt en mooie groenten kweek. Tips en tricks geven we nu via de BioMoestuiniers door."





Wie er meer wil over weten, kan tijdens de Open Tuindagen op zaterdag 2 en zondag 3 juni in de moestuin Bunderhofs van Moens terecht. Tussen 10 en 17 uur is iedereen welkom in de ecologisch beheerde tuin aan de Vijfbunderstraat 23 in Grembergen. Er vinden doorlopend rondleidingen plaats. "We verklappen met plezier hoe bio moestuineren een haalbare kaart wordt", klinkt het. De toegang is gratis. (DND)