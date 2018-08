Bingo voor jeugdkaatsers Nele Dooms

23 augustus 2018

13u27 0 Dendermonde De Kaatsclub VA van Baasrode organiseert op vrijdag 24 augustus een bingo-avond.

De opbrengst van het initiatief is bestemd voor de jeugdwerking van de kaatsclub. Het populaire spel wordt gespeeld vanaf 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de kantine van de kaatsclub, aan de Molenberg in Baasrode. Iedereen is welkom.