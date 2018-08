BinckBank tour rijdt door Dendermonde Koen Baten

07 augustus 2018

De wielerwedstrijd BinckBank Tour zal op woensdag 15 augustus door de straten van Dendermonde rijden. Het gaat om rit van Aalter naar Antwerpen. De passage op het grondgebied van Dendermonde zou rond 14.30 voorzien zijn. De renners komen vanuit de N41 van Hamme en rijden daarna verder via de Mechelsesteenweg. Daarna passeren ze nog door het centrum van Baasrode. Via de Fabriekstraat en de Provinciale Baan rijden ze verder door naar Buggenhout. Tijdens de passage wordt het verkeer door de seingevers stilgelegd aan de kruispunten. De lokale politie zal op gevaarlijke punten ook mensen inzetten. Om alles vlot en veilig te laten verlopen wordt er een parkeerverbod ingevoerd vanaf 12.00 uur in de straten van de omloop. Het gaat om de Mechelsesteenweg, de Baasrodestraat, Rosstraat, Scheepswerfstraat, Driehuizen, Fabriekstraat en de Provinciale Baan. Meer info en het parcours kan je vinden op http://www.sport.be/binckbanktour/2018.