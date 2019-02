Bijzitters die lieten afweten bij verkiezingen riskeren boete of werkstraf Nele Dooms

25 februari 2019

12u22 0 Dendermonde Een twintigtal bijzitters die niet of te laat kwamen opdagen in het kiesbureau bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in oktober, moesten zich maandag voor de Dendermondse rechtbank verantwoorden. Het parket Oost-Vlaanderen organiseerde hiervoor een “themazitting”. De beklaagden riskeren een boete of een werkstraf. Allemaal hadden ze wel één of ander excuus klaar.

Het parket Oost-Vlaanderen maakt er telkens na verkiezingen een gewoonte van om opgeroepen bijzitters die niet opdaagden in het kiesbureau of er te laat kwamen zonder geldige reden te dagvaarden. Het gaat dan om die personen die ook niet ingingen op de minnelijke schikking van 250 euro die hen aangeboden werd. Maandag vond in Dendermonde de eerste themazitting plaats. In maart volgen er nog twee.

Bijzitters die gedagvaard werden, zijn afkomstig uit onder andere Aalst, Temse, Lede, Waasmunster en Denderleeuw. Zij die opdaagden voor hun proces hadden verschillende excuses klaar. Twee van hen, die zich lieten bijstaan door een tolk omdat ze de Nederlandse taal niet genoeg machtig waren, beweerden dat ze de oproepingsbrief verkeerd begrepen hadden. “Ik dacht dat het gewoon de stembrief was om te gaan kiezen”, klonk het. Waarom ze de documenten niet hadden laten vertalen door een familielid of kennis, vroeg de rechter. Maar daar kwam geen antwoord op.

Een andere beklaagde had naar eigen zeggen die zondag van de verkiezingen geen opvang voor zijn zoon. “Het was net mijn week in co-ouderschap. De jongen is zes jaar, die kon ik niet alleen laten”, vertelde hij. Anderen waren dan weer ziek of moesten werken, maar hadden daar nooit een geldig bewijs van voorgelegd.

De openbaar aanklager vorderde voor bijna alle beklaagden een boete van 600 euro. Verschillende personen gaven de rechter aan dat ze liever een werkstraf kregen. Als de rechter daarop ingaat, bedraagt die minsten 46 uur. “Al was op de ochtend van de verkiezingen wat gemeenschapsdienst leveren door als bijzitter aanwezig te zijn efficiënter geweest,” liet de rechter zit ontvallen.

Op 25 maart kennen alle beklaagden hun straf. Dan doet de rechtbank uitspraak in alle twintig zaken.