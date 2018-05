Bijna miljoen voor nieuwe voetpaden 09 mei 2018

02u25 0

Het stadsbestuur trekt bijna een miljoen euro uit voor aanleg en vernieuwing van voetpaden in de stad. De gemeenteraad keurde hiervoor het bestek goed voor de aanstelling van een aannemer. "Op heel wat plaatsen liggen voetpaden en pleinen er slecht bij", zegt schepen van openbare werken Leen Dierick (CD&V). "Onze diensten ontvangen vaak klachten hierover. Bedoeling is dat we die stap voor stap heraanleggen, door te voorzien in nieuwe fundering en bestrating zodat ze weer goed liggen. Daarom stellen we een gespecialiseerd aannemer aan. Er is een prioriteitenlijst om te bepalen welke voetpaden eerst aan de beurt komen. In eerste instantie zijn dat voetpaden in dorpscentra en schoolomgeving." (DND)