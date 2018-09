Bijgebouwen Hollandse Kazerne gaan eindelijk onder sloophamer Regie der gebouwen en stadsbestuur bekijken hoe vrije ruimte zal ingericht worden Nele Dooms

05 september 2018

00u00 0 Dendermonde Drie bijgebouwen van de Hollandse Kazerne in Dendermonde gaan onder de sloophamer. Ze staan al jaren te verloederen. Regie der Gebouwen en stadsbestuur bekijken hoe de vrijgekomen ruimte zal ingericht worden. Extra parkeerplaats zit er niet in.

De paviljoenen aan de Hollandse Kazerne vormen al een hele tijd een probleem op de site. Het Rode Kruis was één van de laatsten die er gebruik van maakte, maar moest jaren geleden al om veiligheidsredenen een andere thuis zoeken. Nadien stonden de gebouwen helemaal leeg, zodat ze steeds meer verkommerden en verloederen. Dat lokte dan weer vandalen, met onder andere ingeslagen ruiten en opengebroken deuren tot gevolg. Uiteindelijk stelde de politie officieel vast dat de gebouwen "ernstige gebreken vertoonden, die een acuut, aanhoudend veiligheidsrisico met zich meebrachten".

Eind vorig jaar liet de Regie der Gebouwen, die eigenaar is, de paviljoenen allemaal dicht timmeren om nog erger te voorkomen. Nu is het de bedoeling dat de bijgebouwen helemaal verdwijnen. De sloopvergunning werd aangevraagd en verkregen "ter vrijwaring van de openbare veiligheid". Al wekenlang hangt aan de gevel in de Kazernestraat de sloopvergunning uit. Dat het tot nu duurde voor de werken starten, heeft te maken een sloop- en asbestinventaris die moest opgemaakt worden. "Dat heeft helaas voor vertraging gezorgd", klinkt het bij de Regie. "Het bestek voor de sloop kon niet worden opgemaakt zonder deze inventaris. Ondertussen is het dossier wel helemaal klaar en een aannemer is aangesteld."

Die aannemer zou normaal midden augustus met de sloop van de paviljoenen starten. Maar omdat die maand onder andere nog Katuit moest plaatsvinden en daarvoor het terrein van de Hollandse Kazerne nodig was, werd de aanvangsdatum uitgesteld. De werken starten nu. Rond de paviljoenen zijn al grote nadarhekken gezet. Die zorgen ervoor dat het parkeerterrein rond de Hollandse Kazerne momenteel voor een groot deel niet bruikbaar is. Van maandag 10 september tot en met vrijdag 21 september zal bovendien een algemeen parkeerverbod op de parking gelden. De afbraak zou uiterlijk eind november voltooid moeten zijn.



Dat de paviljoenen verdwijnen, zal niet meteen resulteren in meer parkeerplaatsen vlakbij het stadscentrum, hoewel het parkeerterrein nu al onder een hoge parkeerdruk kampt. De vrijgekomen ruimte zal immers enkel aangevuld worden met teelaarde en er komen vangrails om te verhinderen dat er op het vrijgekomen terrein geparkeerd wordt.

"De ondergrond is niet geschikt om te parkeren en er is ook geen vergunning om een parking aan te leggen", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Als stadsbestuur willen we nu eerst samen met de Regie bekijken hoe we de ruimte kunnen inrichten. Er is een groot masterplan in opmaak voor de toekomst van de Hollandse Kazerne, maar in afwachting daarvan moet er wel iets gebeuren met de zone die nu vrijkomt. Onze diensten denken daarbij bijvoorbeeld aan een groene kwaliteitsvolle inrichting van de omgeving. Alleszins is de sloop van de paviljoenen al een belangrijke stap, uit esthetisch hoogpunt en veiligheidsoverwegingen."