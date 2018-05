Bijenkorf in de prijzen bij provinciale wedstrijd 24 mei 2018

02u25 0

Basisschool De Bijenkorf van Sint-Gillis-Dendermonde is in de prijzen gevallen tijdens de provinciale wedstrijd Oost-Vlaanderen rond herinneringseducatie in verband met de Eerste Wereldoorlog. Die werden uitgereikt in het Provinciehuis in Gent.





Met het project 'Vier Vrede' laat de Bijenkorf leerlingen van het vijfde leerjaar kennismaken met de Eerste Wereldoorlog. Elk jaar zorgt de school voor workshops en een gastspreker die uitleg geeft over de oorlog.





De leerlingen leggen ook de link naar de huidige tijd. Het project werd door de wedstrijdjury geselecteerd en bekroond met de vierde prijs, goed voor 500 euro.





(DND)