Bijen zorgen even voor ophef in centrum 19 april 2018

Een zwerm bijen heeft even voor commotie gezorgd in het stadscentrum van Dendermonde. Ter hoogte van de Vlasmarktbrug en de doorgang naar de Grote Markt had zich een grote zwerm bijen in een boom genesteld. Omdat voorbijgangers bang waren om gestoken te worden door de diertjes, kwam de brandweer en politie ter plaatse. Die zetten de omgeving af, zodat een imker de zwerm bijen op een veilige manier kon wegnemen. Waarschijnlijk ging het om een deel van een nest van een bijenvolk dat te groot geworden. Dat zwermt dan uit om een nieuwe kolonie te vormen en is een dan tijdje op zoek naar een geschikte nieuwe plek. Ondertussen zijn ze bij de imker al honing aan het maken. (DND)