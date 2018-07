Big Jump in Dender 05 juli 2018

Dendermonde neemt dit weekend weer deel aan de Big Jump. Op zondag 8 juli, exact om 15 uur, springen in heel Europa mensen in rivieren voor proper water. In Dendermonde staat ook een jury klaar om de meest ludiek verklede springers met een mooie prijs te belonen. Dendermonde pakt de Big Jump ook extra duurzaam aan: zonder energieverbruik en met zo weinig mogelijk afval. De deelnemers worden daarom opgeroepen om met de fiets of te voet te komen. Wie een sprong in het water waagt, ontvangt een gratis hapje of drankje. Er valt ook meer te weten te komen over wat er in en om de Dender leeft. Iedereen is zondag welkom vanaf 14.30 uur aan het RijksAdministratief Centrum, aan de Begijnhoflaan 49 in Dendermonde. De deelnemers springen aan het sasbrugje vlakbij. (DND)