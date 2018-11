Biermoilen serveren hutsepot Nele Dooms

27 november 2018

18u09 1

De Baasroodse carnavalsvereniging De Biermoilen organiseert dit weekend een hutsepot-festijn. Het initiatief is aan de vijfde editie toe en moet geld in het laatje brengen om de deelname van De Biermoilen aan de Baasroodse carnavalsstoet mogelijk te maken. Iedereen kan op zaterdag 1 december hutsepot afhalen of laten leveren aan huis. Twee liter hutsepot kost 15 euro. Info en inschrijvingen: 0472/20.14.65 of bkvdebiermoilen01@gmail.com.