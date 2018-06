Bibliotheek trots op mooie cijfers HOOGSTE OMZET SINDS 2010, MET LIEFST 252.978 UITLENINGEN NELE DOOMS

21 juni 2018

02u32 0 Dendermonde De bibliotheek van Dendermonde kan mooie cijfers voorleggen. De bib draaide het voorbije jaar de hoogste omzet sinds 2010. 2017 was goed voor liefst 252.978 uitleningen. En dat is meer dan voor de sluiting van de filialen in de deelgemeenten eind 2013.

De cijfers van de Dendermondse bibliotheek werden de voorbije jaren met argusogen bekeken. Aanleiding was de sluiting van de bibfilialen in de deelgemeenten in 2013, zodat alleen een hoofdbibliotheek in het centrum over bleef. Het stadsbestuur nam die beslissing om te besparen. De bibliotheekcijfers kenden sindsdien een dalende trend, maar de balans van 2017 toont dat het tij gekeerd is.





"We zitten aan de hoogste omzet sinds 2010. Dat was een belangrijk jaar omdat de nieuwe bibliotheek aan de Kerkstraat toen opende en we daarmee een hoogtepunt hadden", zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V). "Voor het eerst doen we nu beter. 2017 was goed voor liefst 252.978 uitleningen. Dat is meer dan het totaalcijfer van voor de sluiting van de filialen eind 2013. Ook het bezoekersaantal bereikt haar tweede hoogste peil sinds de bib aan de Kerkstraat zit, met gemiddeld 468 bezoekers per dag."





Verwaeren leidt daaruit af dat sterk inzetten op een digitale collectie en organiseren van allerlei leesbevorderende en educatieve activiteiten in de bib vruchten afwerpt. "We zetten zwaar in op allerlei initiatieven die mensen naar onze bib blijven lokken en dat werkt," zegt ze. "Maar naast die grootschalige activiteiten, proberen we ook onze collectie kwaliteitsvol en toegankelijk voor iedereen te maken."





Aanbod voor scholen

De bib werkt ook met een apart aanbod voor scholen. Klassen gingen tot 2013 naar de bibliotheek in eigen deelgemeente, maar sinds de sluiting daarvan kon dat niet meer. Om dat op te vangen kreeg elke school een eigen collectie boeken voor de opstart van een schoolbib. "We bieden ook boekenkoffers aan en dat is een groot succes", weet Verwaeren. "In 2017 waren deze goed voor liefst 2.584 boeken die zo hun weg naar de kinderen vonden."





Ook de jeugdcijfers blijven stijgen. De dalende trend sinds 2012, is sinds 2015 omgebogen in een stijging. In 2017 zet die stijging zich nog verder met 1.345 uitleningen meer dan in 2013. "We stellen vast dat steeds meer jongeren de bib in hun vrije tijd zien als ontmoetingsplek. Ze studeren hier, spreken af voor huiswerktaken en maken gebruik van ons draadloos netwerk", zegt Verwaeren. "We zien dit sterk vertaald in het bezoekersaantal van ons leescafé, dat in 2017 afklokte op 1.487 studenten en 6.648 scholieren."





Dienstverlening aan huis

De stijgende cijfers in Dendermonde staan tegenover het gemiddeld bibliotheekgebruik in Vlaanderen dat het niet overal zo goed doet. "We mogen best trots zijn op deze cijfers.In de toekomst gaan we nog extra inzetten op moeilijk bereikbare doelgroepen, met onder andere dienstverlening aan huis, en nog meer activiteiten."