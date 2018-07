Bibliotheek lanceert 'Makerstrap' INITIATIEF SPEELT IN OP GROEIENDE DO-IT-YOURSELF-MENTALITEIT NELE DOOMS

03 juli 2018

02u41 1 Dendermonde De bibliotheek van Dendermonde lanceert de 'Makerstrap'. In deze open werkplaats is iedereen welkom om te creëren en te experimenteren. Onder andere een 3D-printer, cameo's en vinyl-cutter staan al ter beschikking.

Een klein onderdeel van een stuk speelgoed kapot? In plaats van het weg te gooien, kan de eigenaar voortaan in de bibliotheek terecht om het onderdeeltje opnieuw te maken met een 3D-printer en het speelgoed zo weer bruikbaar te maken. Raamdecoratie, etiketten of labels voor op een t-shirt nodig? Een cameo staat ter beschikking. Kinderen kunnen dan weer leren programmeren met een robot. "Speelgoed of onderdelen van meubels repareren, knutselen, bandshirts maken. De mogelijkheden zijn enkel begrensd door de eigen fantasie", zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V). "Onze Makerstrap is te vergelijken met een open laboratorium voor iedereen, een atelier of workshopruimte waar mensen kunnen samenkomen om materiaal, gereedschap en kennis te delen om zo dingen te maken."





De bibliotheek speelt hiermee in op de hype van 'Makerspace' uit Amerika en de groeiende Do-It-Yourself-mentaliteit. "Eigenlijk hebben we drie doelen", zegt directeur Wendy Van den Abbeele. "We willen mensen aanzetten om dingen te herstellen, maken en creëren. Herstellen verkleint de afvalberg en is dus goed voor het milieu. Ten tweede willen we digitale technieken toegankelijker maken voor een breed publiek. Vaak gaat het om dure machines en toestellen die niet zomaar iedereen kan kopen. In onze bib staan ze ter beschikking. En tot slot geven we ouders de kans om te experimenteren en bij te benen over wat er leeft in crea- en digiland."





Voor Makerstrap werkt de bibliotheek samen met de ICT-dienst van de stad en de jeugddienst. Via STEAM-workshops zullen ook de jongste makers spelenderwijs de eerste stappen zetten naar programmeren, creëren en experimenteren. Tot eind dit jaar loopt een proefproject.





Nadenken over verede invulling

"De eerste aankopen van toestellen zijn gebeurd, maar we willen nu zoveel mogelijk mensen bevragen over wat zijn nodig vinden", zegt Verwaeren. "Afhankelijk daarvan kunnen er nog machines bijkomen. Bovendien gaan we ook na welke openingsuren best zijn en hoe we de Makerstrap best kunnen open stellen. Ons experimenteel labo zal op 20 oktober, tijdens de Digitale Week, officieel geopend worden."





Tot 5 augustus mag iedereen nadenken over de verdere invulling van de Makerstrap. Daarvoor lanceert de bib een oproep. "Iedereen mag hier de komende maan komen meedenken en uittesten", klinkt het. "De feedback is erg belangrijk om onze Makerstrap uit te bouwen."





Wie zin heeft om mee te denken, kan mailen naar bibliotheek@dendermonde.be