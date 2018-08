Bib kaft boeken met toile cirée Nele Dooms

27 augustus 2018

14u55 0 Dendermonde Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar organiseert de bibliotheek van Dendermonde opnieuw een boekenkaft-actie. Daarvoor willen de vrijwilligers ook toile cirée gebruiken.

Studenten die niet graag zelf hun nieuwe schoolboeken kaften, kunnen dat door vrijwilligers in de bibliotheek laten doen. Ofwel brengen ze hun eigen kaftpapier daarvoor mee ofwel gebruiken ze het papier dat daar ter beschikking is. Zo zorgt de stad onder andere voor leuk kaftpapier rond zwerfvuil. De bibliotheek speelt bovendien mee in op de prioriteiten voor een duurzame stad en wil in het kader van hergebruik van materiaal ook schoolboeken kaften met zogenaamde "toile cirée". Dat is tafelzeil. Inwoners die dat liggen hebben en zelf niet meer gebruiken, mogen het voor de kaftactie altijd naar de bib brengen. Boeken kaften gebeurt op maandag 3 en dinsdag 4 september, telkens van 15 tot 18 uur. De enthousiaste vrijwilligers staan klaar in het bibliotheekgebouw aan de Kerkstraat. Info: bibliotheek@dendermonde.be.