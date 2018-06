Bewoners Zilverpand vragen parkeerverbod fietsen aan buitentrap 09 juni 2018

Bewoners van het Zilverpand, een complex met bejaardenwoningen en dienstencentrum aan de Nieuwburcht in Dendermonde, vragen een parkeerverbod voor fietsen aan de buitentrap.





Hoewel er op de campus een fietsenstalling aanwezig is, rijden veel bezoekers van het centrum tot aan de grote trap met hun fiets, stallen die daar beneden, om vervolgens snel de ingang te bereiken. Door die gang van zaken is de leuning van de buitentrap echter niet tot helemaal onderaan te gebruiken.





"Bewoners die moeilijker te been zijn, moeten de trapleuning dan loslaten om de laatste onderste treden af te wandelen of de trap te beginnen opwandelen en dat is niet evident", getuigt een bewoner. "Onlangs kwam een vrouw nog zwaar ten val door deze situatie. Ze moest naar het ziekenhuis."





De bewoners namen al meermaalst contact op met het OCMW met de vraag om maatregelen. Aan de ene zijde van de brede buitentrap werd eerder al een belijning aangebracht om geen fietsen te stallen. Een gelijkaardige belijning is ook aan de andere zijde nodig." (DND)