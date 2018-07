Bewoners rusthuis Sint-Antonius steunen Duivels ook zaterdag 13 juli 2018

De bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Antonius aan de Rootjensweg in Grembergen blijven de Rode Duivels steunen.





Met veel enthousiasme en gehuld in gepaste outfits, supportersattributen in de aanslag, moedigden ze de Belgen alle matchen tijdens het WK Voetbal aan. "Spijtig genoeg moesten we ze zien verliezen tegen Frankrijk, maar zaterdag zijn we opnieuw present om ze brons te zien halen", zegt Monika de Kimpe van rusthuis Sint-Antonius. "We maken er opnieuw een voetbalfeest van."











(DND)