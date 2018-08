Bewoners opgeschrikt door inbrekers Koen Baten

23 augustus 2018

16u19 0

Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag rond 3 uur ingebroken in een woning in de Watertorenstraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. De bewoners waren op dat moment aanwezig en werden opgeschrikt door een geluid. Bij aankomst van de politie werd gezien dat het schuifraam achteraan de woning geforceerd was. De woning op het gelijkvloers werd doorzocht. De eigenaars konden niet meteen vertellen of er al dan niet iets gestolen werd.