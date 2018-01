Bewoners Geerstraat zijn verkeerssituatie beu WEGDEK IN SLECHTE STAAT DOOR SLUIPVERKEER VAN EN NAAR HOOGVELD NELE DOOMS

Caroline Van Roy (met paraplu) op één van de plaatsen waar het wegdek wordt kapot gereden door het vele zware verkeer die de straat als sluiproute gebruikt. Dendermonde De bewoners van de Geerstraat in Baasrode vragen dringend een oplossing voor de verkeersproblemen in hun straat. Het sluipverkeer neemt er alleen maar toe en het wegdek is kapot gereden. "De veiligheid van de zwakke weggebruikers komt hier serieus in het gedrang", klinkt het.

De huidige verkeersproblemen in de Geerstraat hebben vooral te maken met de definitieve afsluiting van de Wolvestraat enige tijd geleden. Nadat bewoners daar al jaren kloegen over sluipverkeer, besliste het stadsbestuur om de Wolvestraat ter hoogte van het Hoogveld af te sluiten. Chauffeurs konden zo de route niet meer als alternatief gebruiken om het Hoogveld te bereiken. "Maar dat zorgt er wel voor dat het sluipverkeer zich gewoon verplaatst naar de Geerstraat", zegt bewoonster Caroline Van Roy. "Dat betekent dat onze straat, die erg smal is, veel meer verkeer te slikken krijgt. En daar is ze niet voor geschikt. Bovendien rijden er, ondanks het verbod op zwaar verkeer, ook heel wat vrachtwagens door. Met alle gevolgen van dien."





Wegdek kapotgereden

Het wegdek wordt op steeds meer plaatsen kapot gereden. De bermen vertonen diepe en grote putten. "Als daar water blijft instaan bij regenval, zien we zelfs de zijkant van de rijweg niet", aldus Van Roy. "Zo heeft zich onder andere een diepe put gevormd, waar ook een buis van Air Liquide onder loopt. Veilig en verantwoord kan je dit toch niet noemen."





Fiets- en voetpaden zijn in de Geerstraat bovendien ook niet voorhanden. "Dit is vooral gevaarlijk voor zwakke weggebruikers", klinkt het. "Velen vinden het onverantwoord om door deze straat hun kinderen te laten fietsen. Omdat de Geerstraat ook een vrij recht traject volgt, lopen ook de snelheden van het autoverkeer hier op. Ondanks een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur, is het hier een echte racebaan."





Extra politiecontroles

"Dat de straat door een verkeersmaatregel in de Wolvestraat extra verkeer te slikken krijgt, tot daar aan toe. Maar dan zouden er wel flankerende maatregelen moeten komen om dat extra verkeer leefbaar en veilig te houden voor de bewoners", gaat Van Roy verder. "Of moet er eerst iets ernstigs gebeuren? Dat is nochtans al het geval geweest. Voorbije zomer nog maaide een motard enkele fietsers van de weg. Twee personen waren in levensgevaar." De bewoners vragen extra politiecontroles op zwaar verkeer en snelheid. Bovendien roepen ze het Dendermondse stadsbestuur op om noodzakelijke infrastructurele ingrepen uit te voeren om de Geerstraat te verbeteren. "Het wegdek herstellen in de eerste plaats", klinkt het. "En een fietssuggestiestrook zou misschien ook geen slecht idee zijn."





Asfalteringswerken

Bij het stadsbestuur zijn ze zich bewust van de slechte staat van het wegdek in de straat. Er staan asfalteringswerken op het programma. "We plannen ook schilderwerken om het kruispunt van Geerstraat met Smeyskensstraat beter te markeren", zegt schepen van Mobiliteit Niels Tas (SP.A). "De Geerstraat kreeg ook in het verleden al te maken met sluipverkeer. We onderzochten gelijktijdig met de Wolvestraat om ook een knip aan de Geerstraat in te voeren. Maar die maatregel bleek toch geen goede optie."