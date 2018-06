Bewoners gaan afval op Dorpsplein te lijf VRAAG NAAR MEER MAATREGELEN TEGEN ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTERS NELE DOOMS

05 juni 2018

02u39 0 Dendermonde Rondslingerend afval is voor inwoners in Dendermonde een steeds groter wordende bron van ergernis. De bewoners van het Dorpsplein in Baasrode zijn het steeds weerkerend vuil rond glasbollen en vuilbakken zelfs zo beu dat ze zelf opruimacties organiseren. Intussen wordt de roep naar strengere maatregelen wordt almaar groter.

Gewapend met prikstokken en vuilniszakken trekken buurtbewoners van het Dorpsplein van Baasrode op pad om het afval dat er rondslingert op te ruimen.





"Al lijkt het dweilen met de kraan open, we zouden zowat elke avond een schoonmaakactie kunnen houden", zegt Jozefien Spitael. "Zo'n mooi plein hebben we hier sinds de heraanleg enkele jaren geleden, maar het wordt ontsierd door afval."





Probleem zijn de vuilbakjes op het Dorpsplein, die constant propvol zitten.





"Slechts één keer per week worden ze hier leeggemaakt", zegt Spitael. "Woensdag vlak voor de start van de wekelijkse marktdag gebeurt dat. Dus tegen 's avonds puilen ze alweer uit en dat blijft zo tot de volgende woensdag. Geen wonder dat zich dan daarrond afval opstapelt. Een fraai zicht is het allerminst."





Gisteren puilden de vuilbakjes alweer uit na de rommelmarkt van zondag op het plein. Propvolle openbare vuilnisbakjes en sluikstorten aan glasbollen blijken overigens in heel Dendermonde een probleem. De vele zwerfvuilmeesters die zich in Dendermonde engageren, hebben handen tekort om alles op te ruimen.





Geen reclame

"Dit is geen reclame voor onze stad", zegt oppositieraadslid Marius Meremans (N-VA). "Dendermonde is zo gewoon een vuile stad. Een jaar geleden kaartten we de problematiek al eens aan en de situatie is sindsdien alleen nog maar erger geworden. Tijd dat het stadsbestuur maatregelen neemt om het tij te keren."





SP.A dringt aan op strengere straffen voor sluikstorters.





"Er is weinig dat zo hard stoort als vuil in de straat", zegt gemeenteraadslid Bart Van Malderen. "De stad nam in het verleden wel al maatregelen om sluikstorten te bestrijden, maar toch zijn er steeds meer problemen. De technische dienst steekt heel wat tijd in opruimen van zwerfafval. Het aantal GAS-boetes voor sluikstorters stijgt. Er werden in 2017 ook 53 PV's opgesteld, maar de opvolgingsgraad door het parket ligt erg laag: slechts één keer vervolging en twee boetes. Er moet meer aandacht gaan naar voorkomen én bestraffen. De stad moet niet de poetsdienst spelen en de rekening doorschuiven naar de belastingbetalers. Het zijn de vervuilers zelf die hiervoor moeten opdraaien. Daarvoor moet er een intensere samenwerking tussen de stad en justitie komen."





Camera's

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) wil hiervoor contact opnemen met het parket van Dendermonde. Verko-voorzitter en schepen Dirk Abbeloos (CD&V) wijst op de ingebruikname van tien mobiele camera's binnenkort om sluikstorten rond glasbollen tegen te gaan.