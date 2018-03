Bewoners blussen schouwbrand 03 maart 2018

In de Smeyskensstraat in Baasrode ontstond donderdagavond omstreeks 19.00 uur een schouwbrand. De bewoners merkten de brand zelf op en verwittigden meteen de brandweer. Bij aankomst waren ze er echter al in geslaagd om het vuur zelf te doven. De brandweer deed enkel nog nazicht van de woning en de schouw. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt. (KBD)