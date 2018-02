Bewoners Aymonshof in klas voor les over tijd van toen 22 februari 2018

02u41 0 Dendermonde De vijfdejaars 'office and retail' en 'office en logistic' van het Oscar Romerocollege van Dendermonde hadden gisteren enkele bejaarde bewoners van het woonzorgcentrum Aymonshof mee op de schoolbanken in de klas.

Het bezoek was een vervolg op de verhalensessie die de jongeren in het najaar van vorig jaar brachten in het rusthuis. "Nu komen de bewoners bij ons op school langs", zegt leerkracht Bruno Sacré. "Dat heeft alles te maken met onze lessen rond het thema 'vroeger en nu'. De bejaarden kunnen ongelooflijk vertellen over oude voorwerpen die ze vroeger gebruikten. Dat gebeurt allemaal aan de hand van verhalen, foto's en echte voorwerpen."





Onder andere oude keukenvoorwerpen, een klompen uitholler, telegram, oude schoolschriften, kleding en zelfs authentieke Sunlight-zeep werden daarvoor naar de klas gebracht. Ook oude spelen kwamen aan bod. De komende weken gaan de jongeren ook zelf allerlei oude voorwerpen verzamelen. Om de les nog leuker te maken, hadden de leerlingen zich trouwens verkleed in kledij uit de tijd van toen. De Aymonshof-bewoners kregen cake en koffie. (DND)