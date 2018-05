Bewoner lichtgewond na ontploffing gasfles 30 mei 2018

Een bewoner uit de Pastoor Claeysstraat in Dendermonde is gisterochtend rond 9.30 uur gewond geraakt na een gasontploffing in zijn woning.





Toen de bewoner gisterochtend zijn gasvuur wou aansteken, ontstond er een steekvlam. Die werd wellicht veroorzaakt door een slecht aangesloten gasfles. "Door de ontploffing sprong het glas van een dakkoepel kapot. De scherven vlogen tot aan de overkant van de straat", vertelt Ben Knaepen, officier bij de brandweer. De bewoner zelf raakte lichtgewond. Het huis is onbewoonbaar. Ook enkele andere huizen in de straat zouden lichte schade opgelopen hebben. Bij een controle in de woning achteraf trof de brandweer er nog een 30-tal gasflessen aan. Waarom de bewoner zoveel gasflessen in huis had, is niet duidelijk. Hij zal hierover ondervraagd worden.





(KBD)