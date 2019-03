Bever, vleermuis of pad: wat wordt dier van het jaar? Nele Dooms

15u29 1 Dendermonde Wat wordt “dier van het jaar”? Dat is een nieuwe verkiezing die het stadsbestuur van Dendermonde organiseert. Alle inwoners mogen hun stem uitbrengen. Wordt het nu bever, vleermuis of pad, de winnaar zal een heel jaar centraal staan bij allerlei activiteiten.

De stad wil met dit initiatief biodiversiteit meer in de kijker zetten. “Via themawandelingen, lezingen en aanbieden van specifieke bescherming zoals nestkasten, voeder- en poepplankjes willen we diertjes in de spotlight zetten”, zegt schepen van dierenwelzijn Tomas Roggeman (N-VA). De stad maakt al vele jaren werk van een beleid, waarbij we specifieke diersoorten een duwtje in de rug geven. Zo zijn er premies voor inwoners die zwaluwkolonies behouden, ondersteuning voor paddenoverzetacties, nestplaatsen voor vleermuizen, insectenhotels, enzovoort. Daarnaast zijn er nog heel wat dier- en plantensoorten die bijzondere aandacht vragen omdat ze zeldzaam of uniek zijn voor onze streek. Zo heeft de bever zijn stekje gevonden in Vlassenbroek, Mespelare en Appels. Wij willen nu weten welk dier volgens onze inwoners bijzondere aandacht verdient het komende jaar.” Stemmen kan tot 15 april via www.dendermonde.be/diervanhetjaar.