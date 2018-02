Betoverend circus in Belgica 24 februari 2018

02u48 0 Dendermonde Met 'Two For Tea' brengt cultuurcentrum Belgica een betoverend circus naar Dendermonde. De productie is een muzikale voorstelling die circus, muziek en beweging samenbrengt.

Twee acrobaten en een muzikant verkennen de broosheid van mensen. Het betoverende geluid van viool, een veelzijdige doos vol verborgen hoeken en twee mensen: meer is er niet nodig voor een avond verwondering. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf zeven jaar.





Reservatie

Genieten kan op zaterdag 24 februari om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 12 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be.





(DND)