Betere fietsverbindingen 22 februari 2018

In het hele project is ook extra aandacht voor de veiligheid en het comfort van de fietsers. Daarom worden zoveel mogelijk fietsverbindingen verbeterd en aangelegd.





Ter hoogte van de kruising van de Dender met de spoorweg wordt de fietsverbinding geoptimaliseerd. Fietsers zullen in de toekomst veel comfortabeler de fietsbrug kunnen oprijden. Fietsers krijgen ook een apart traject langs de Hoogtestraat. Ook aan de overzijde van de spoorlijn, in de Oude Heirbaan komt een degelijk fietspad.





Om voldoende breedte te voorzien voor wagens en fietsers wordt het talud van de spoorlijn versmald. (DND)