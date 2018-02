Bestuurswissel bij Probus 02 februari 2018

Probus Dendermonde heeft een nieuw bestuur. De wissel van de wacht werd bevestigd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging. Theo Callaert neemt als nieuwe voorzitter de leiding over van Dirk De Cuyper. Het bestuur wordt vervolledigd met Luc Eeman, Hugo Hofmans en Gaston Pollenus. "Probus is in alle continenten van de wereld aanwezig en telt wereldwijd 425.000 leden in 5.000 clubs. Dendermonde is er daar één van, al meer dan 25 jaar lang", zegt Callaert. "Onze club staat open voor 55-plussers uit de regio Dendermonde. We houden voordrachten, bezoeken aan bedrijven en tentoonstellingen en organiseren culturele uitstappen."





(DND)