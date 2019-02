Bestuurster wijkt af van rijbaan en knalt op geparkeerd voertuig Koen Baten

04 februari 2019

Op de Oudegemse Baan ter hoogte van de Berkestraat is een bestuurster met haar Mini Cooper tegen een geparkeerd voertuig gereden. De vrouw reed in de richting van Oudegem toen ze om een onbekende reden plots afweek van de rijbaan. Ze botste tegen een geparkeerd voertuig dat vooruit werd geduwd en tegen een andere personenwagen terecht kwam. De Mini kwam dwars op de rijbaan te staan na het ongeval. De inzittenden zelf raakten niet gewond, maar de schade aan de drie voertuigen is groot. Mogelijk zijn twee van de drie voertuigen volledig vernield. De politie kwam ter plaatse en probeerde het voertuig zo snel mogelijk van de rijbaan te krijgen samen met enkele buurtbewoners, maar de as was gebroken waardoor dit niet lukte. Hierdoor is er op dit moment heel wat file in beide richtingen.

De politie is ter plaatse om het verkeer te regelen en de nodige vaststellingen te doen.