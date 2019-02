Bestuurster verliest controle in bocht en botst tegen verkeerseiland Koen Baten

23 februari 2019

Een bestuurster is deze ochtend met haar Opel Insignia tegen een verkeerseiland terechtgekomen nadat ze de controle verloor over het stuur. De vrouw reed rond 08.00 uur in de richting van Dendermonde, toen ze aan de verkeerslichten uit de bocht ging. Ze raakte vermoedelijk twee verkeerseilandjes en kwam dwars op de weg te staan. De vrouw zelf raakte lichtgewond bij het ongeval en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. Door het ongeval ontstond er lichte verkeershinder in beide richtingen. De Opel liep aanzienlijke schade op en werd getakeld.