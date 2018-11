Bestuurder weigert te stoppen voor controle, interventieploegen houden hem staande en trekken rijbewijs in, maar later op de dag betrappen ze chauffeur opnieuw Koen Baten

12 november 2018

17u11 0

De lokale politie van Dendermonde heeft zondagochtend tussen 04.00 uur en 12.00 uur 390 voertuigen gecontroleerd tijdens een verkeersactie. De controles vonden plaats in Sint-Gillis-bij-Dendermonde, Grembergen en Baasrode, maar ook via mobiele patrouilles. Bij de controles was er een persoon die weigerde te stoppen aan een controlepost. Hij werd achternagereden door een motorrijder die samen met twee interventieteams de man veilig tot stilstand konden brengen. De chauffeur bleek onder invloed van alcohol en zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Diezelfde dag nog werd de chauffeur zonder rijbewijs opnieuw betrapt achter het stuur. De chauffeur kon opnieuw onderschept worden en het voertuig werd getakeld.

Bij het verdere verloop van de controles werden nog twee rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen. Tot slot werden ook nog zes andere rijbewijzen ingehouden voor enkele uren omwille van een te hoog alcoholgehalte.