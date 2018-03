Bestuurder staat terecht nadat hij in woning reed 17 maart 2018

02u32 0 Dendermonde Andres K. verscheen gisteren voor de politierechtbank in Dendermonde nadat hij op 8 oktober 2016 met zijn Audi A3 tegen een gevel van een woning knalde. De feiten speelden zich af in de Opstalstraat in Schoonaarde. Rond 1.30 uur boorde de personenwagen zich in de gevel van de woning. De eigenares lag toen boven al te slapen toen ze de luide knal hoorde.

De bestuurder was op het moment van de feiten onder invloed van alcohol en drugs. K. kwam vlak voor het ongeval uit een zijstraat naast de spoorweg, toen die straat ophield reed de jonge bestuurder gewoon rechtdoor, vermoedelijk omdat hij niet gezien had dat de baan daar stopte.





Veel spijt

Hij reed met hoge snelheid in op de woning, die zwaar beschadigd raakte en moest afgesloten worden door de brandweer. De beklaagde belde na het ongeval zelf naar de politie en hulpdiensten. "Ik heb enorm veel spijt van de feiten die daar zijn gebeurd. Ik zocht troost in de verkeerde dingen, omdat het een erg moeilijke periode was, en daar heb ik heel veel spijt van", aldus de beklaagde.





De man liet zich bijstaan door advocaat Jeroen D'hondt. "Hij werkt heel hard om alle schade te kunnen vergoeden. Hij zal dit meerdere jaren voelen. Hij wil boeten voor zijn fouten en zal dit ook doen, maar ik wil u vragen om mild te zijn in het rijverbod zodat hij toch nog zijn job kan uitoefenen", aldus Jeroen D'hondt. Hij riskeert een fikse geldboete en een rijverbod. Politierechter Peter D'hondt zal uitspraak doen op 20 april. (KBD)