Bestuurder rijdt tegen geparkeerd voertuig Koen Baten

06 maart 2019

17u19 0

In de Vrijstraat in Appels is een bestuurder vanmiddag tegen een geparkeerd voertuig terecht gekomen. De bestuurder reed in de richting van de Bevrijdingslaan. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Beide voertuigen liepen schade op, maar er raakte niemand gewond. De voertuigen moesten wel getakeld worden. Er was even geen verkeer mogelijk in de Vrijstraat door het ongeval.