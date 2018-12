Bestuurder rijdt tegen geparkeerd voertuig en pleegt vluchtmisdrijf Koen Baten

06 december 2018

10u12 1

In de Dijkstraat heeft een bestuurder afgelopen nacht vluchtmisdrijf gepleegd nadat hij tegen een geparkeerde Fiat 500 was gereden. De wagen stond geparkeerd ter hoogte van huisnummer 51 en was nog maar twee jaar oud. “De aanrijding gebeurde waarschijnlijk tussen 19 uur gisteravond en 8 uur vanmorgen”, zegt eigenaar Dany Van Steen. “De band vooraan staat volledig plat en achteraan zijn er heel wat schrammen te zien aan de wagen. Ook de zijspiegel hangt volledig los", klinkt het.

De chauffeur liet geen enkel papiertje achter, en ook brokstukken van het voertuig werden niet gevonden. “De persoon die het ongeval veroorzaakte moet echter ook schade hebben als we onze auto zien, dus we hopen dat er misschien iemand iets meer weet of gehoord heeft", zegt Dany. Ook de politie van Dendermonde kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. In de buurt hangen camera’s waarvan de beelden zullen onderzocht worden. “Misschien leveren ze iets op en kunnen we hierdoor de dader terugvinden, zodat hij toch niet ongestraft blijft", besluit Dany. Wie informatie heeft, mag altijd contact opnemen met Dany of de politie van Dendermonde.