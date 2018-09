Bestuurder rijdt geparkeerd voertuig aan en pleegt vluchtmisdrijf Koen Baten

Op de Bevrijdingslaan in Appels is in de nacht van zaterdag op zondag een geparkeerde wagen aangereden. Het gaat om een Volkswagen Golf sportsvan van nog maar een jaar oud. "De aanrijding moet plaatsgevonden hebben tussen 01.00 uur en 5.30 vannacht", zegt eigenares Astrid Van Dingenen. "Mogelijk gaat het om een Audi A3. Een vriend van ons herkende de brokstukken. De politie heeft in Schoonaarde ook nog een brokstuk van een binnenvleugel gevonden rond 05.30, dus dan moet de aanrijding al gebeurd zijn", klinkt het. De Golf raakte zwaar beschadigd bij de aanrijding en werd twee meter vooruitgeduwd door de klap. Astrid is nu op zoek naar getuigen die het ongeval mogelijk gehoord of gezien hebben. "Indien iemand iets meer zou weten mogen ze altijd contact opnemen met de politie. Ik hoop dat de dader gevonden wordt", besluit Astrid.