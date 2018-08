Bestuurder rijdt 107 km/uur in zone 70 Koen Baten

06 augustus 2018

16u10 2

De politie van Dendermonde heeft vorige week meerdere snelheidsduivels betrapt. De 'hoofdprijs' was voor een automobilist die 107 kilometer per uur reed op de Mechelsesteenweg. Dit gebeurde in de zone waar 70 kilometer per uur is toegelaten. Ook op het Kleinzand was er een fikse snelheidsovertreding. Daar reed een bestuurder 83 kilometer per uur. In de Karel Hofmanstraat werd dan weer een bestuurder betrapt toen hij 79 kilometer per uur reed. Tot slot werden in de Fabriekstraat en de Mandekensstraat in Baasrode snelheden van 90 en 97 kilometer per uur gemeten. Voor alle duidelijkheid: in de meeste straten bedraagt de snelheidslimiet 50 kilometer per uur.