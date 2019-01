Bestuurder raakt gewond nadat hij onwel werd en in aanrijding komt met personenwagen Koen Baten

08 januari 2019

Bij een ongeval tussen twee voertuigen is een man gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Iets na 17 uur werd een voertuig op de Heirbaan ter hoogte van de Telenet winkel in Sint-Gillis-Dendermonde aangereden in de flank door een personenwagen die richting Lebbeke kwam gereden. De bestuurder kwam uit de parking van de carwash gereden, vermoedelijk werd de man onwel, waardoor hij op de straat terechtkwam. Zijn voertuig schuurde ook tegen de gevel van een woning, maar de schade aan het huis bleef beperkt. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk en moesten getakeld worden. Door het ongeval was er heel wat verkeershinder op de Heirbaan. De politie van Dendermonde kwam ter plaatse om het verkeer te regelen en de nodige vaststellingen te doen.