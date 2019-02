Bestuurder met meer dan drie (!) promille in het bloed krijgt zware straf Koen Baten

22 februari 2019

17u00 0 Dendermonde Steven B. is door de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een zware geldboete en rijverbod na een ongeval onder invloed van alcohol. De man reed vorig jaar met zijn voertuig tegen een geparkeerde wagen en sloeg daarna op de vlucht. Thuis troffen ze de man aan in zijn zetel, zwaar dronken.

Uit de ademanalyse van de man bleek dat hij maar liefst 3,3 promille alcohol (goed voor ongeveer 16 glazen) in zijn bloed had. Een bijzonder hoog promillegehalte vond ook het Openbaar Ministerie, dat zich vragen stelde bij de rijgeschiktheid van de man. De politierechter legde de man een geldboete op van 3.200 euro en vier maanden rijverbod. Hij moet ook alle examens opnieuw afleggen en bij een dokter langsgaan om zich te laten testen of hij geen probleem heeft met alcohol. Indien de test slecht nieuws brengt, wordt de beklaagde ongeschikt verklaard om nog te rijden.