Bestuurder met 1,8 promille betrapt 13 juli 2018

02u48 0

De politie van Dendermonde heeft gisterennamiddag een bestuurder aan de kant gezet die nogal vreemd rijgedrag vertoonde. Hij werd onderworpen aan een alcoholtest die positief was. De man had 1,84 promille - goed voor 9 glazen - alcohol in zijn bloed, wat vier keer het toegestane maximum is. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De bestuurder zal zich ook moeten verantwoorden in de politierechtbank. (KBD)