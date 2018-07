Bestuurder knalt tegen geparkeerd voertuig 03 juli 2018

Op de Bevrijdingslaan in Appels is zondagnacht een zwaar ongeval gebeurd ter hoogte van tankstation Gabriëls.





Een Poolse chauffeur was er met zijn vriendin richting Schoonaarde aan het rijden toen hij om een nog onbekende reden plots de controle verloor over zijn stuur. Vermoedelijk reed hij iets te snel. Zijn Volkswagen Golf knalde op een klein eilandje en botste daarna tegen een geparkeerde wagen. De geparkeerde wagen botste daarna nog tegen een ander geparkeerd voertuig.





De schade aan de drie voertuigen was groot, maar er vielen geen gewonden. De politie kwam ter plaatse de nodige vaststellingen doen, de rechterrijstrook was een tijdlang versperd ter hoogte van het ongeval.





