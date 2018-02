Bestuurder knalt tegen elektriciteitspaal 12 februari 2018

02u31 0 Dendermonde Op de Sint-Gillislaan is in de nacht van zaterdag op zondag een spectaculair ongeval met een Audi gebeurd.

De bestuurder van de wagen reed in de richting van Lebbeke toen het in de bocht op de brug plots fout ging. Hij verloor om een onbekende reden de controle over zijn stuur en knalde tegen een elektriciteitspaal. Uiteindelijk kwam de wagen op de vangrail tot stilstand. De bestuurder raakte als bij wonder niet gewond. De wagen was wel volledig vernield en moest getakeld worden. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Vorig jaar gebeurde op ongeveer dezelfde locatie ook al een zwaar ongeval. (KBD)