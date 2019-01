Bestuurder kan niet wachten om opnieuw te rijden en kruipt achter stuur op laatste dag van zijn rijverbod Koen Baten

22 januari 2019

Het was 29 april 2018. T.M. had nog een dag van zijn rijverbod te ondergaan alvorens hij weer achter het stuur mocht kruipen omwille van een vorige veroordeling, maar hij kon duidelijk niet meer wachten. Naast hem zat zijn vriendin op de passagierszetel terwijl M. vrolijk rond reed. Toen ze een politiecontrole even verderop tegenkwamen, probeerden ze nog van plaats te verwisselen, maar de politie merkte het op. M. bleef eerst nog ontkennen dat hij had gereden, maar gaf daarna schoorvoetend toe dat hij achter het stuur was gekropen. “Kon hij die ene dag nu echt niet meer wachten", vroeg de politierechter. “Dit is toch echt niet slim.”

De man zelf was niet aanwezig, maar liet bij monde van zijn advocaat weten dat het hem spijt. “Hij beseft dat het een domme overtreding was. Buiten dat ene rijverbod bij zijn vorige veroordeling heeft hij een blanco strafblad. Ik hoop dus dat jullie geen te zware straf zullen vragen", aldus de raadsman.