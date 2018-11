Bestuurder die rijbewijs niet bij had rijdt met 89 kilometer per uur door bebouwde kom Koen Baten

08 november 2018

De politie van Dendermonde heeft bij een verkeerscontrole in Schoonaarde een bestuurder onderschept die met een snelheid van 89 kilometer per uur door de bebouwde kom reed. De man had bovendien geen rijbewijs bij. Zijn dossier werd overgemaakt aan de procureurs des Konings. Naast een fikse geldboete riskeert de man ook een rijverbod. In totaal werden er 548 voertuigen gecontroleerd in Schoonaarde. Er werden 28 bestuurders betrapt, die even verderop allemaal langs de kant werden gezet. Daar moesten ze een ademtest afleggen en werden hun boorddocumenten gecontroleerd. Alle overtreders kregen een onmiddellijke inning voor de snelheidsovertreding die ze begaan hebben.