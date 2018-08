Bestuurder blaast positief tijdens controle Koen Baten

01 augustus 2018

16u37

De politie van Dendermonde heeft deze namiddag in Grembergen een alcoholcontrole uitgevoerd. In totaal werden er 180 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Een chauffeur blies positief en moest zijn rijbewijs inleveren voor zes uur. Hij krijgt later ook nog een geldboete in zijn brievenbus. De politie betrapte ook nog een bestuurder die geen geldig verzekeringsattest kon voorleggen. Ook voor deze chauffeur volgt er een proces verbaal.