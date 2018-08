Bestuur van buurtfeest Hemelstraat geeft fakkel door Koen Baten

13 augustus 2018

Het bestuur van het buurtfeest in de Hemelstraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde geeft na 25 jaar de fakkel door aan een jongere generatie inwijkelingen. In 1994 organiseerden ze het eerste buurtfeest met enkele vrienden, maar intussen groeide het feest uit tot een hele bijeenkomst van 60 bewoners. Sinds het begin werd er telkens in een thema gewerkt. Dit jaar was het circus. Het huidige bestuur heeft het volste vertrouwen in de jongere garde voor de komende edities.