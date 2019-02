Bestelwagens botsen aan kruispunt Koen Baten

22 februari 2019

Aan het kruispunt Oudegemse Baan en de Hofstraat zijn vanochtend omstreeks 05.00 uur twee bestelwagens met elkaar in aanrijding gekomen. Het ongeval gebeurde vermoedelijk nadat een van de bestelwagens de Hofstraat wou inrijden maar zijn tegenligger te laat opmerkte. Die werd vol aangereden in de flank. Beide bestelwagens liepen aanzienlijke schade op en er lag ook heel wat glas op de baan doordat een raam was gesprongen. Bij het ongeval vielen geen gewonden en de verkeershinder bleef beperkt.