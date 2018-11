Bestelwagen gaat in vlammen op na kortsluiting aan motor Koen Baten

Op de N41 in Dendermonde is een bestelwagen volledig in vlammen opgegaan. De bestuurster reed in de richting van Dendermonde toen ze plots vlammen opmerkte aan het kruispunt met de Denstraat. De vrouw kon haar wagen nog langs de kant zetten, maar kon niet meer voorkomen dat haar voertuig in vlammen op ging. Ze verwittigde zelf de brandweer van Dendermonde die ter plaatse kwam om het voertuig te blussen. Door de hevige vlammen smolt ook het verkeerslicht aan de Denstraat weg. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk te wijten aan een kortsluiting in de motor van de bestelwagen. Door het brandende voertuig is de N41 afgesloten in beide richtingen. Niemand raakte gewond.