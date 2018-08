Bestelwagen eindigt in middenberm na botsing Koen Baten

04 augustus 2018

17u45 2 Dendermonde Op de Mechelsesteenweg in Dendermonde is het zaterdag omstreeks 14.45 uur tot een aanrijding tussen twee personenwagens gekomen.

Een kleine bestelwagen reed in op een Renault, toen die bestuurder de oprit van de Matrassenkoning wilde oprijden. Vermoedelijk probeerde de bestuurder van de bestelwagen zijn voorligger nog te ontwijken, want de wagen werd enkel links achteraan geraakt. Hierdoor kwam zijn voertuig wel in de middenberm terecht, wat aanzienlijke verkeershinder veroorzaakte.

De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse om de rijbaan op te kuisen. De politie deed de nodige vaststellingen. Gewonden vielen er niet, beide voertuigen werden getakeld.